Dodatkowe wsparcie finansowe dla 13 dolnośląskich szpitali

13 z 43 szpitali na Dolnym Śląsku nie osiągnęło 16-proc. wzrostu wartości kontraktów, zakładanego po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym. Narodowy Fundusz Zdrowia opracował mechanizm finansowy, dzięki któremu placówki te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie tego progu.

Dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ Łukasz Sendecki na wtorkowej konferencji prasowej przypomniał, że z dniem 1 lipca 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył kontrakty dla 43 dolnośląskich szpitali na okres od lipca do grudnia o kwotę 370 mln zł. "To zwiększenie było wynikiem wejścia w życie 1 lipca nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, jak i zmian w wycenie części świadczeń oraz procedur medycznych" - powiedział.

Kwota 370 mln zł miała - jak mówił - przełożyć się na wzrost kontraktów szpitali o 16 proc. Sendecki zwrócił jednak uwagę, że szpitale nie są jednorodne i charakteryzują się różną strukturą realizacji świadczeń, ale też różnym poziomem finansowania regulacji płacowych względem personelu medycznego. W związku z tym - jak wskazał - część szpitali osiągnęła wzrost kontraktów poniżej 16 proc.

"Tutaj pojawiło się zagrożenie polegające na braku zapewnienia przez część jednostek ciągłości udzielanych świadczeń, dostępu do tych świadczeń, a także - co ważne również dla pacjentów - kompleksowości i jakości tych świadczeń. Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu minister zdrowia podjął decyzję o tym, żeby zlecić Narodowemu Funduszowi Zdrowia opracowanie mechanizmu finansowego, który pozwoliłby na wyrównanie w określonej perspektywie czasowej wartości zwiększenia tym szpitalom, które nie osiągnęły 16-proc. wzrostu, właśnie do poziomu tych 16 proc." - wyjaśnił.

Dodał, że zakres czasowy tego mechanizmu został ustalony na okres 10 miesięcy począwszy od września. "Czyli powinien być odczuwalny przy wystawieniu faktury w październiku za świadczenia zrealizowane we wrześniu" - dodał.

Dyrektor dolnośląskiego oddziału NFZ poinformował, że szpitali, które podlegają temu mechanizmowi na Dolnym Śląsku jest 13 z 43. "NFZ w najbliższym czasie zwróci się do tych podmiotów o przygotowanie analiz finansowych, które będą miały na celu identyfikację ewentualnych obszarów zagrożenia funkcjonowania tych jednostek, czy to w obszarze organizacyjnym, kadrowym, czy finansowym, a następnie przy pomocy organów założycielskich tych jednostek oraz naszym opracujemy strategię działania dla tych jednostek po to, żeby zrównoważyć koszty i przychody, czyli poprawić efektywność finansową dla tych świadczeniodawców" - tłumaczył.

Sendecki wskazał też, że zmiana 16-proc. nie jest jedyną, jaka zaistniała w tym roku. "Kilkakrotnie zwiększaliśmy już wartość ryczałtu podstawowego zabezpieczenia świadczeń. Ostatni raz w sierpniu tego roku. Od października zwiększamy wyceny na internie, izbie przyjęć, na SOR-ach, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W dalszej, niedalekiej perspektywie planowane są zmiany wycen świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych" - wyliczał.

16-proc. wzrostu nie osiągnęły m.in. szpitale w Bogatyni i Bolesławcu. "Wzrost finansowania zostanie w pewnej części przeznaczony do zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników dotychczas nieobjętych wzrostem wynagrodzenia, czyli pracowników na umowach cywilnoprawnych (...) Jako zespół sporządziliśmy plan naprawczy, który zakłada m.in. modelowanie opieki zdrowotnej poprzez obszary, które dotychczas nie były realizowane na terenie miasta i gminy Bogatynia, czyli opiekę długoterminową, opiekę senioralną"- mówił dyrektor szpitala w Bogatyni Paweł Juszyński.

Dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk przekazał, że w przypadku placówki przez niego kierowanej finansowanie wzrośnie o 800 tys. zł w ciągu miesiąca. "Jest więc to pokaźny wzrost finansowania świadczeń zdrowotnych, które będzie przeznaczone na realizację wzrostu wynagrodzeń minimalnych, jak również na pokrycie wzrostu materiałów, które dyktuje nam rynek, jak i na dalszy rozwój naszej działalności szpitalnej, dalsze inwestycje" - powiedział.