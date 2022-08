Dolnośląska Izba Aptekarska w sprawie skażenia Odry: płyn Lugola nie jest lekiem na zatrucia chemiczne

W przypadku podejrzenia u siebie zatrucia nie należy stosować na własną rękę żadnych leków na odtrucie. Płyn Lugola nie jest lekiem na zatrucia chemiczne, w tym na zatrucia rtęcią – poinformowała Dolnośląska Izba Aptekarska w związku ze skażeniem Odry.

Dolnośląska Izba Aptekarska we Wrocławiu wydała komunikat, w którym poinformowała, jak postępować w wypadku zatrucia po kontakcie z wodą z Odry. Podkreśliła, że komunikat wydano z uwagi na pojawiające się liczne pytania pacjentów i dezinformację panującą w internecie.

Izba zaleca w nim, aby w razie zaobserwowania u siebie objawów zatrucia pilnie udać się do lekarza. Wskazuje przy tym, że w aptekach nie są dostępne leki na silne zatrucia chemiczne. Apeluje też, aby nie stosować na własna rękę leków na odtrucie polecanych w mediach społecznościowych i internecie.

"Płyn Lugola nie jest lekiem na zatrucia chemiczne, w tym na zatrucia rtęcią" - podkreślono.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół. Śnięte ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Jak zapewniono, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu bada sprawę śniętych ryb w Odrze od chwili otrzymania pierwszego zgłoszenia pod koniec lipca. W czwartek fala zanieczyszczonej Odry ze śniętymi rybami dotarła do woj. zachodniopomorskiego. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

W piątek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców całego województwa dolnośląskiego o zanieczyszczonej wodzie w Odrze i zbiornikach, przez które przepływa. Wcześniej RCB rozesłało alerty dla części powiatów woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego.

"Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze i zbiornikach, przez które przepływa. Nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej. Nie jedz i nie łów ryb. Śledź komunikaty" - poinformowano w SMS-ie.