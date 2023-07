Dolnośląski: Na zamku w Bolkowie od czwartku święto muzyki gotyckiej i industrialnej

Castle Party - jeden z największych festiwali muzyki gotyckiej i industrialnej w Europie Środkowo-Wschodniej - rozpocznie się w czwartek w Bolkowie (Dolnośląskie). Podczas imprezy odbędzie się kilkadziesiąt koncertów zespołów z Polski i zagranicy.

Do malowniczo położonego miasteczka na trasie Wrocław - Jelenia Góra przyjadą w tym roku muzycy m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Finlandii, Belgii, czy Szwecji. Scena główna festiwalu tradycyjnie stanie na dziedzińcu średniowiecznego zamku. Mniejsza zaś zostanie ustawiona w parku.

Rzecznik festiwalu Castle Party Marcin Pflanz w rozmowie z PAP pytany o gwiazdy tegorocznej edycji wskazał na trzy zespoły, których występy wieńczą koncert na scenie głównej w poszczególne dni festiwalowe. "To niemiecka formacja Deine Lakaien, czyli legenda sceny gotyckiej; Therion - szwedzka kapela z ugruntowaną pozycją na scenie metalowej; oraz absolutny weteran - słoweński Laibach" - powiedział Pflanz.

Dodał, że w programie festiwalu znalazły się też zespołu nieco mniejszego formatu, ale również dobrze rozpoznawalne przez fanów muzyki gotyckiej czy industrialnej. "To na przykład fiński The 69 Eyes czy Forced to Mode - formacja, która jako jedna z nielicznych ma oficjalne prawa do coverowania utworów Depeche Mode. Warto też zwrócić uwagę belgijską formację elektro-industrialną Suicide Commando" - wyliczał rzecznik.

Festiwal to jednak nie tylko koncerty, ale także występy didżejów i artystyczny performance. Co roku do Bolkowa przyjeżdża kilkutysięczna rzesza fanów gotyckiego rocka, muzyki elektro i industrial. Wówczas w tym niedużym mieście dominuje czarny strój. Wielu fanów tego gatunku muzycznego zdobi również twarze makijażami. Na festiwal przyjeżdżają nie tylko Polacy, można tu spotkać wielu Niemców i Czechów, ale też miłośników mrocznych dźwięków z Wielkiej Brytanii czy Skandynawii.

Pierwszy festiwal Castle Party odbył się w 1994 r. w Zamku Grodziec. Wzięło w nim wówczas udział ok. 300 osób. Z roku na rok impreza przyciągała coraz więcej fanów, by w końcu stać się wydarzeniem muzycznym, na które co roku przybywa kilka tysięcy osób z Polski i zagranicy. Czwarta edycja imprezy odbyła się już w Bolkowie, ponieważ Zamek Grodziec nie mógł pomieścić rosnącej liczby gości.

Tegoroczny festiwal zakończy się w niedzielę 16 lipca.