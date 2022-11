Dolnośląskie: 1500 uchodźców z Ukrainy skorzysta z projektów z zakresu aktywizacji zawodowej

Ponad 1500 uchodźców z Ukrainy zdobędzie kwalifikacje i pomoc w podjęciu pracy na Dolnym Śląsku dzięki projektom wybranym do dofinansowania przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Łączna wartość projektów to ponad 44 mln zł.

O rozstrzygnięciu konkursu na projekty z zakresu aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy poinformował w czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Osoby te - jak podano - będą mogły skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb szkoleń przygotowujących do pracy, z nauki języka polskiego oraz ze staży u pracodawców, którzy z kolei będą mogli utworzyć i doposażyć dla nich stanowisko pracy.

"Zależy nam na tym, aby osoby uciekające przed wojną, które przyjechały na Dolny Śląsk poczuły się tutaj bezpiecznie oraz miały możliwość wykorzystania tego czasu wykonując pracę zgodną z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami. Rozstrzygnięty konkurs ma na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy w pokonaniu ścieżki prowadzącej do znalezienia satysfakcjonującej pracy" - powiedział wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski.

Łączna wartość wybranych do dofinansowania projektów to blisko 44,8 mln zł, w tym ponad 38 mln zł to dofinansowanie unijne.

Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanna Bielawska wskazała, że dzięki formom wsparcia przewidzianym w wybranych do realizacji projektach obywatele Ukrainy będą mogli otrzymać pomoc m.in. w określeniu ścieżki zawodowej, podwyższeniu bądź zdobyciu nowych umiejętności, czy też wymaganego doświadczenia zawodowego. "Jesteśmy przekonani, że zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego ułatwi obywatelom Ukrainy podjęcie pracy na Dolnym Śląsku" - dodała.

Do dofinansowania wybrano 11 projektów, z których skorzysta ponad 1500 uchodźców.