Dolnośląskie: 200 mln zł na odbudowę zabytków w regionie

Na Dolny Śląsk na odbudowę i renowację zabytków trafi 200 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – poinformował w środę wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podczas środowej konferencji prasowej podkreślił, że "w obszarze odbudowy i ochrony zabytków dokonuje się przełom". "Jeśli będzie kontynuowany Polski Ład w obszarze związanym z zabytkami, to pierwszy raz od wielu lat jesteśmy w stanie wyjść na prostą na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o ratowanie zabytków" - mówił Obremski.

Wojewoda dodał, że na Dolnym Śląsku jest 25 proc. wszystkich zabytków w Polsce. "To bardzo duże wyzwanie. Dziś na Dolny Śląsk na renowacje zabytków zostanie przekazanych blisko 200 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" - mówił Obremski.

Katarzyna Dziura, zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podkreśliła, że w regionie znajdują się zabytki najwyższej klasy, zarówno w skali kraju jak i Europy. "Przy renowacji musimy pamiętać, aby wszystkie standardy zostały zachowane. W ścisłej współpracy, dzięki środkom z rządowego programu, wiele renowacji zostanie zakończonych i wiele rozpoczętych" - mówiła Dziura.

We środę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzono szkolenia dla samorządów z zasad korzystania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i realizacji inwestycji.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie z programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2 proc. Wnioski mogły być składane w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł.

14 lipca premier Mateusz Morawiecki wraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim ogłosili wyniki pierwszego naboru do programu. W pierwszym etapie na blisko 5 tys. projektów przeznaczonych zostanie ponad 2,5 mld zł.