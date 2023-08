Dolnośląskie: 24-latek odpowie za atak na ratownika medycznego

24-letni mieszkaniec Jedliny-Zdroju odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie ratownika medycznego. Mężczyzna zaatakował medyka, gdy ten udzielał mu pomocy. Wcześniej kompletnie pijany 24-latek wpadł do strumyka i nie był w stanie samodzielnie z niego wyjść.

Jak poinformował w czwartek kom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu, do zdarzenia doszło 16 sierpnia około godziny 22, kiedy ratownik medyczny udzielał pomocy 24-latkowi.

"Wcześniej kompletnie pijany mieszkaniec Jedliny-Zdroju wpadł do wody. Świadkowie widząc, że może się on utopić, pomogli mu wyjść ze strumyka. Wtedy mężczyzna zaczął być agresywny. W pewnym momencie uderzył ręką w brzuch ratownika medycznego, a następnie znieważył go wulgarnymi słowami. Na szczęście w wyniku całego zajścia zaatakowany 32-letni medyk nie doznał obrażeń ciała" - przekazał policjant.

Zaalarmowani o zdarzeniu policjanci z wałbrzyskiej komendy udali się do Dziećmorowic. Najpierw asystowali w przewiezieniu agresywnego 24-latka do szpitala, a po udzieleniu mu pomocy medycznej, zatrzymali go. "Mężczyzna był w stanie takiego upojenia alkoholowego, że trzeźwiał dwa dni. Dzisiaj został doprowadzony do komisariatu policji w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty" - podał Świeży.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenie 24-latek może trafić do więzienia na trzy lata.