Dolnośląskie: 300 tys. zł na program wsparcia lokalnych inicjatyw

300 tys. zł przeznaczy samorząd województwa dolnośląskiego na program Dolnośląskie Małe Granty, wspierający lokalne inicjatywy służące mieszkańcom regionu. O dotacje można ubiegać się od 13 kwietnia.

Program obejmuje m.in. inicjatywy kulturalne, sportowe, edukacyjne, związane z promocją turystyki i ekologii, a także działania na rzecz seniorów, dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i mniejszości etnicznych.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że jest to już ósma edycja programu, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. "W tym roku sytuacja jest wyjątkowa, bo mamy do czynienia również z uchodźcami" - zauważył.

"Zależy nam na tym, żeby społeczność lokalną jak najbardziej zaktywizować, zachęcić do tego, by lokalni liderzy działali na rzecz innych, tych potrzebujących pomocy, ale również w celu integracji poszczególnych środowisk" - mówił marszałek.

Nabór wniosków do Dolnośląskich Małych Grantów ruszy 13 kwietnia i potrwa do 27 kwietnia. Zwycięskie projekty będą realizowane od 25 maja do 10 września. W tym roku samorząd województwa przeznaczy na ten cel 300 tys. zł.

Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Maria Lewandowska-Mika, odpowiedzialna za realizację programu, wyjaśniła, że o dotacje w wysokości do 5 tys. zł mogą starać się niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy i mieszkanki województwa oraz członkowie i członkinie organizacji pozarządowych. Projekty będą realizowane na terenie pięciu subregionów: jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, legnickiego, wrocławskiego i miasta Wrocław.

Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora, który dostępny jest pod adresem www.generator.malegranty.pl.