Dolnośląskie: 31 gmin chce wybudować na swoim terenie rowerowe parki umiejętności

31 dolnośląskich gmin chce, aby na ich terenie powstały rowerowe parki umiejętności. Parki mają służyć nauce i doskonaleniu techniki jazdy na rowerze górskim. Powstanie nowej infrastruktury będzie współfinansowane przez samorząd województwa i ministerstwo sportu.

Gminy składały wnioski w sprawie budowy rowerowych parków umiejętności do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Członek zarząd województwa dolnośląskiego Tymoteusz Myrda podkreślił, że Dolny Śląsk dysponuje doskonałymi warunkami do uprawiania kolarstwa górskiego. "Posiadamy także wieloletnią tradycję w tej dyscyplinie. Z naszym regionem związana jest chociażby Maja Włoszczowska - wicemistrzyni olimpijska z Rio De Janeiro, wielokrotna mistrzyni Europy, a także złota medalistka mistrzostw świata w kolarstwie górskim. Nowa inwestycja przyczyni się nie tylko do zwiększenia popularności tej dyscypliny, ale także wpłynie na rozwój nowych talentów sportowych, co w przyszłości przełoży się na mistrzostwa i medale" - powiedział Myrda.

Projekt zakłada budowę tras MTB-XC "cross country". Każdy park ma mieć: trasę typu "single track" o długości min. 250 m; trasę "pump track" o długości min. 120 m, trasy "pump mini" o długości min. 50 m i maks. 100 m, plac manewrowy o naturalnej nawierzchni oraz wiatę oraz oświetlenie trasy głównej i placu manewrowego.

Wyniki naboru wniosków na realizację tych inwestycji zostaną ogłoszone do końca maja. Szacowany koszt budowy parku rowerowego to około 900 tys. zł, z czego Województwo Dolnośląskie i Ministerstwo Sportu i Turystyki sfinansują po 33 proc. wartości inwestycji, a pozostała część będą udziałem danej gminy.

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2024.