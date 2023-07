Dolnośląskie: 7 lipca rozpocznie się Festiwal Góry Literatury

Ponad 130 wydarzeń, w których weźmie udział niemal 200 gości znalazło się w programie Festiwalu Góry Literatury, którego 9. odslona odbędzie się w dniach 7-16 lipca. W dwudziestu miejscach Ziemi Kłodzkiej i regionu wałbrzyskiego odbędą się spotkania autorskie, debaty, warsztaty, wystawy oraz koncerty.

Festiwal powstał w 2015 roku z inicjatywy Olgi Tokarczuk. Pisarka mieszkająca w okolicach Nowej Rudy zainicjowała wydarzenie literacko-społeczne, którego głównymi celami były i pozostają: aktywizowanie kulturalne i obywatelskie mieszkańców, edukacja kulturalna, diagnozy i dyskusje na temat ekologii, równości praw, tożsamości, wolności słowa, niemieckiego, czeskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego, współpracy transgranicznej i zrównoważonego rozwoju regionu poprzez kulturę.

Jak zapowiadają organizatorzy, 9. edycja wydarzenia odbędzie się w rekordowej w historii festiwalu liczbie lokalizacji. Spotkania zaplanowano w 20 miejscach Nowej Rudy, Ludwikowic Kłodzkich, Kłodzka, Radkowa, Sokołowska, na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, w Dzikowcu, Wałbrzychu, Świdnicy oraz pałacu w Krobielowicach.

"Zachęceni tłumnym udziałem w zeszłorocznej edycji, w tym roku proponujemy ponad 130 wydarzeń, w których weźmie udział niemal 200 gości" - podkreślają organizatorzy.

Najważniejszym punktem festiwalu będą spotkania wokół książek. W tym roku udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 80 pisarek i pisarzy. Będą wśród nich m.in. Ryszard Krynicki, Joanna Bator, Mariusz Szczygieł, Weronika Murek, Wojciech Tochman, Inga Iwasiów, Mikołaj Grynberg, Agnieszka Szpila, Andrzej Stasiuk, Julia Fiedorczuk i Katarzyna Bonda.

Z kolei na Małych Górach Literatury - paśmie przygotowanym dla dzieci i młodzieży - będzie można spotkać się z Adamem Wajrakiem, Tomaszem Samojlikiem, Barbarą Sadurską, Dionisiosem Sturisem, Karoliną Lewestam oraz Michałem Rusinkiem.

Goście festiwalu posłuchają także dialogów z "Empuzjonu" w interpretacji Arkadiusza Jakubika, Jana Peszka, Macieja Stuhra i Roberta Więckiewicza. Podyskutują również o najważniejszych zagrożeniach i wyzwaniach współczesności m.in. z Marianem Turskim, Olgą Tokarczuk, Michałem Hellerem, Magdaleną Środą, Adamem Bodnarem, Ewą Woydyłło, Krzysztofem Meissnerem, Janem Woleńskim, Ewą Domańską i Halszką Witkowską.

Podczas wydarzenia zaplanowano koncerty 10 wykonawców. Zagrają: Maria Peszek, Nosowska, Kazik, Voo Voo, Me and That Man, Renata Przemyk, Dobrawa Czocher, Dr Misio, Kosy, Andrzej Sosnowski & Chain Smokers.

W paśmie filmowym zaprezentowana zostanie natomiast retrospektywa filmów Jerzego Skolimowskiego, a także prace Marcina Giżyckiego i Ewy Ewart.

W ramach festiwalu zaplanowano również kilkanaście wystaw, m.in. #PatrzęCzujęRysuję oraz artystów związanych z projektem "Green Art Jaga Hupało w dialogu z artystami. Sztuka Natury - Natura Sztuki".

Przygotowano także 19 warsztatów i seminariów w ramach Latającego Uniwersytetu Ludowego. "Będzie można powędrować z Urszulą Zajączkowską, czytając z lasu, mchu i drzew, pojeździć na rowerach i fotografować z Filipem Springerem czy uczyć się stawania w obronie zwierząt z Karoliną Kuszlewicz. Oczywiście nie zabraknie również stałych seminariów Edwina Bendyka i Magdaleny Środy" - czytamy w zapowiedzi.

Pełny program dostępny jest na stronie festiwalu.