Dolnośląskie: A4 w kierunku Zgorzelca już przejezdna

Przejezdna jest już autostrada A4 w kierunku Zgorzelca między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Trasa była zablokowana po tym, jak w niedzielę rano samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8 na 140. km autostrady. Na trasie w kierunku Zgorzelca pojazd ciężarowy uderzył w bariery energochłonne, a na odcinku ok. 300 metrów na jezdnię rozlały się płyny eksploatacyjne.

Jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana, później ruch odbywał się lewym pasem. Jak przekazał PAP dyżurny dolnośląskiego oddziału GDDKiA, utrudnienia na tym odcinku przed godz. 12 zakończyły się.