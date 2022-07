Dolnośląskie: Akt oskarżenia ws. uszczuplenia podatku przy obrocie paliwami

12 osób oskarżyła Prokuratura Regionalna we Wrocławiu o uszczuplenia podatkowe przy obrocie paliwami. Chodzi o 36 mln podatku VAT i 16 mln zł akcyzy. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka poinformowała we wtorek, że w czerwcu br. skierowano do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec 12 osób, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i skarbowych, polegających na uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

"W ramach różnych podmiotów gospodarczych dokonywali uszczupleń podatkowych należnych Skarbowi Państwa. Robili to poprzez poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz posługiwanie się poświadczającymi nieprawdę oraz nierzetelnymi fakturami zakupu i sprzedaży paliwa. Składali też nierzetelne deklaracje dla podatku od towarów i usług. Zarzucono im także pranie brudnych pieniędzy" - powiedziała prokurator.

Wśród oskarżonych jest osoba z zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Oskarżonym zarzuca się, że swoim działaniem doprowadzili do uszczuplenia i narazili na uszczuplenie należności publicznoprawne Skarbu Państwa wielkiej wartości w łącznej wysokości prawie 35 mln zł podatku od towarów i usług oraz w kwocie ponad 16 mln zł podatku akcyzowego.

Grozi za te przestępstwa kara do 15 lat więzienia.