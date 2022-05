Dolnośląskie: Areszt dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 9-latkę

Na trzy miesiące sąd aresztował 23-letniego mężczyznę, który w miniony piątek śmiertelnie potrącił samochodem 9-letnią dziewczynkę w Kudowie-Zdroju. Do aresztu trafił też pasażer auta prowadzonego przez 23-latka.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek wieczorem na trawiastym placu przy ul. Tkackiej w Kudowie-Zdroju. Auto potrąciło 9-latkę, która pomimo reanimacji zmarła. Kierujący samochodem terenowym uciekł z miejsca wypadku.

Policja jeszcze tego samego dnia znalazła auto biorące udział w wypadku, które zostało porzucone w zaroślach w Polanicy-Zdroju. "Zatrzymano także 23-letniego kierowcę przebywającego w jednym z mieszkań. Został on doprowadzony do policyjnego aresztu. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali, także w tej sprawie, 31-letniego pasażera tegoż auta" - relacjonował asp. szt. Joanna Bielak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Kierowcy postawiono zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanej. Grozi mu za to 12 lat więzienia. Pasażer auta zaś usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonej, za co grozi do 3 lat więzienia. Obaj mężczyźni zostali decyzją sąd tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.