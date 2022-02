Dolnośląskie: Areszt dla mężczyzny podejrzanego o włamanie i podpalenie domu

Na trzy miesiące aresztował Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem i podpalenie domu, do którego się włamał. Podczas zatrzymania 29-latek zaatakował też policjantów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka poinformowała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim aresztował tymczasowo na trzy miesiące mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem, a następnie podpalenie domu do którego się włamał.

"Podejrzany w nocy w miejscowości Giebułtów w gminie Mirsk w powiecie lwóweckim włamał się do budynku mieszkalnego skąd ukradł przydatne mu wyposażenie m.in. sprzęt RTV i AGD, a nawet broń pneumatyczną. Aby zatrzeć pozostawione przez siebie ślady na miejscu włamania, postanowił podpalić budynek. Nieruchomość spłonęła doszczętnie, a wraz z nią wszystko to, co znajdowało się w środku. Właściciele obiektu wycenili straty na kwotę sięgającą 300 tys. zł" - powiedziała policjantka.

Wyjaśniła, że policjanci odnaleźli część skradzionego mienia w lombardzie i dzięki temu dotarli do podejrzanego.

"W czasie zatrzymania 29-latek znieważył policjantów oraz naruszył ich nietykalność cielesną, czym popełnił kolejne przestępstwo dopisane do listy zarzutów, jakie usłyszał. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a akta sprawy do sądu, gdzie zapadła decyzja o areszcie tymczasowym" - powiedziała policjantka.

Podejrzanemu grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia.