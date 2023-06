Dolnośląskie: Areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Kątach Wrocławskich

Na trzy miesiące aresztował sąd 47-latka podejrzanego o zabójstwo mężczyzny w Kątach Wrocławskich w nocy z 12 na 13 czerwca. Napastnik ugodził ofiarę nożem; pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni; wcześniej razem pili alkohol.

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w nocy z 12 na 13 czerwca w Kątach Wrocławskich. "W jednym z mieszkań dwaj mężczyźni oraz kobieta spożywali alkohol. W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni. 47-latek zaczął uderzać pokrzywdzonego rękoma po całym ciele, a następnie zadawał mu ciosy nożem, co skutkowało śmiercią mężczyzny" - relacjonował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podkom. Wojciech Jabłoński.

47-latkowi prokurator postawił zarzut zabójstwa oraz znieważenia funkcjonariuszy policji, naruszenia ich nietykalności cielesnej i gróźb karalnych.

Decyzją Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.