Dolnośląskie: Areszt dla trzech włamywaczy okradających domy

Policjanci na Dolnym Śląsku zatrzymali trzech mężczyzn, którzy włamywali się do domów i mieszkań, kradnąc m.in. złotą biżuterię, pieniądze i laptopy. Podejrzani to obcokrajowcy i trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Podkomisarz Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji poinformował, że funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na podstawie działań operacyjnych zatrzymali trzech obcokrajowców w wieku 32, 43, 50 lat podejrzanych o kradzieże mienia.

"Policjanci od pewnego czasu analizowali materiały dotyczące włamań i kradzieży do domów oraz mieszkań na terenie województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze sprawdzali zabezpieczone ślady i dowody. Na tej podstawie typowali osoby mogące mieć związek z tymi przestępstwami" - powiedział policjant.

Wyjaśnił, że wielodniowe obserwacje i czynności w terenie pozwoliły na zawężenie kręgu osób, które mogły trudnić się tym procederem. To wszystko zaowocowało namierzeniem podejrzanych.

"Funkcjonariusze kilka dni temu urządzili zasadzkę, w którą wpadli przestępcy. Policjanci operacyjni z komendy miejskiej i wojewódzkiej zatrzymali podejrzewanych na terenie powiatu wrocławskiego. W miejscu ich przebywania funkcjonariusze znaleźli wiele przedmiotów pochodzących z włamań takich jak: złoto, biżuterię, laptopy, telefony i pieniądze" - powiedział policjant.

Zabezpieczyli także cztery pojazdy, które mogły służyć do popełniania przestępstw lub podlegające zajęciu.

"Przestępcy próbowali jeszcze przed zatrzymaniem ukryć kradzione rzeczy w różnych miejscach np. odkurzaczu. Jednak dobrze zaplanowana policyjna akcja uniemożliwiła im tego typu działanie. Część z zabezpieczonych przedmiotów funkcjonariusze zwrócili już pokrzywdzonym. Prosimy wszystkie osoby, które na zdjęciach na portalu policji rozpoznają swoje przedmioty, aby skontaktowały się z KMP we Wrocławiu" - powiedział policjant.

Dodał, że do tej pory policjanci udowodnili zatrzymanym 7 włamań i kradzieży z mieszkań oraz domów na terenie powiatu wrocławskiego. Funkcjonariusze podejrzewają, że rozbita grupa ma na swoim koncie znacznie więcej przestępstw na terenie całego Dolnego Śląska. Obecnie trwa weryfikacja i szeroka analiza spraw, gdzie sprawcami mogli być zatrzymani mężczyźni. Ponadto szacowane są straty, jakich dopuścili się zatrzymani.

Wobec wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy w Oławie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Za tego typu czyny mężczyznom może grozić kara więzienia do 10 lat.