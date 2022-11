Dolnośląskie: Autobus z Głogowa za pośrednictwem Fundacji LSSE trafił na Ukrainę

Głogów, za pośrednictwem Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przekazał na Ukrainę autobus miejski. Posłuży dzieciom z obwodu lwowskiego, które będą dojeżdżać nim do szkół.

Rzecznik prasowy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stefan Augustyn poinformował w sobotę, że do symbolicznego przekazania pojazdu dla potrzebujących na Ukrainie doszło w Przemyślu, 3 listopada. "Autobus z powodzeniem przekroczył granicę i teraz dzieci z obwodu lwowskiego będą dojeżdżać nim do szkół" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że od końca lutego szkoły z obwodu lwowskiego przekazały na front prawie 90 autobusów, które pierwotnie zapewniały dojazd dzieci z odległych obszarów wiejskich do placówek edukacyjnych, a później ewakuowały mieszkańców z terenów objętych działaniami zbrojnymi. "Od września nauka w szkołach została wznowiona, przesiedlono tam 26 tysięcy uczniów, jednak wciąż brakuje środków m.in. na transport dla dzieci, przez co proces dydaktyczny jest utrudniony" - wskazał.

Z prośbą o pomoc w znalezieniu autobusów szkolnych zwróciła się do prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysława Bożka, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz. "Decyzja o udzieleniu wsparcia zapadła natychmiast. Skierowano w tej sprawie pisma do wszystkich samorządów LSSE. Głogów zareagował jako pierwszy" - podkreślił rzecznik.

"W tym roku powołaliśmy do życia Fundację LSSE, której utworzenie zbiegło się w czasie z wybuchem wojny na Ukrainie i skierowano jej działania przede wszystkim na pomoc humanitarną. Przekazanie tego autobusu to przykład współpracy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z samorządami, w tym przypadku z Miastem Głogów. Najbardziej cieszę się z tego, że jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna możemy dołożyć swoją kolejną cegiełkę w pomoc Ukrainie" - powiedział prezes LSSE.

Jak podano w komunikacie, głogowski autobus jest używany, ale nowoczesny i w bardzo dobrym stanie technicznym. Może zmieścić nawet 100 pasażerów - ma 30 miejsc siedzących i 70 stojących.

Na Ukrainę przekazano również materiały edukacyjne i artykuły biurowe, które zostaną rozdysponowane na rzecz polskich szkół i będą służyły uczniom oraz kadrze pedagogicznej.