Dolnośląskie: Dwie osoby ranne w wypadku na A4 w kierunku Wrocławia; jezdnia zablokowana

Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Brzeg i Brzezimierz w sobotę po południu dachował samochód osobowy. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:30 na 184. km autostrady A4. Jak poinformował PAP dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na jezdni w kierunku Wrocławia dachował samochód osobowy.

W zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA przekazał, że po wypadku jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. Przed miejscem zdarzenia utworzył się zator, który obecnie wynosi ok. 3 km.