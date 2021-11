Dolnośląskie: Fundacja Most the Most przekaże milion zł na remont zabytkowego pałacu w Kiełczynie

Milion złotych przekaże Fundacja Most the Most na renowację pochodzącego z przełomu XVII i XVIII w. pałacu w Kiełczynie na Dolnym Śląsku. Obiekt został wybrany w prowadzonym przez fundację pilotażowym konkursie Nasz Zabytek.

Konkurs Nasz Zabytek to projekt Fundacji Most the Most, która jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W konkursie wybierany jest zabytek, który przejdzie renowację, oceniany jest m.in. pomysł na przyszłe użytkowanie obiektu. W pilotażowej edycji konkursu na Dolnym Śląsku zwyciężył pałacu w Kiełczynie.

W poniedziałek Fundacja Most the Most i Gmina Dzierżoniów podpisała umowę, na mocy której do gminy trafi milion złotych na rewitalizację pałacu.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podkreśliła zaangażowanie mieszkańców Kiełczyna i Dzierżoniowa w konkurs Nasz Zabytek. "Dziś mogą czuć się lokalnymi bohaterami. Ich działanie przyniosło namacalne efekty. Dzięki grantowi od Fundacji Most the Most pałac w Kiełczynie już niedługo nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców" - powiedziała prezes.

Wójt gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, wskazał, że pałac w Kiełczynie stanowi obiekt o dużym potencjale w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. "Dlatego też od wielu lat staramy się, aby społeczność lokalna mogła na nowo odkryć jego wartość historyczną, kulturową i architektoniczną. Dzięki zwycięstwu w pilotażu konkursu Nasz Zabytek uda się nam zrobić kolejny wielki krok w kierunku przywrócenia obiektowi jego świetności. Co dla nas równie ważne, dużą rolę w kwestii przyszłej funkcji pałacu odegrali nasi mieszkańcy, którzy mogli zgłaszać swoje pomysły w tej kwestii fundacji Most the Most" - powiedział Chmielewski.

Pałac w Kiełczynie znajduje się przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba. Wybudowany na przełomie XVII i XVIII w. barokowy pałac, w XIX w. został poddany gruntownej przebudowie

W 2021 r. gmina Dzierżoniów w 2021 r. przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyremontowała dach i pomieszczenia parteru. Rok wcześniej uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ok. 350 tys. zł. Środki te również zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych.

Remontu wymagają jeszcze pierwsza i druga kondygnacja budynku, elewacja oraz stolarka okienna. Zagospodarowany ma zostać też terenu wokół budynku i fragment parku.

Konkurs Nasz Zabytek to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objął wszystkie województwa. Fundacja finalizuje pilotaż konkursu na Podlasiu i Dolnym Śląsku; trwa też konkurs w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim. W 2022 r. zostaną ogłoszone konkursy w kolejnych województwach.