Dolnośląskie: Grupa młodzieży z Ukrainy odwiedza region na zaproszenie samorządu

Na zaproszenie marszałka dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego Dolny Śląsk odwiedzają uczniowie ukraińskiej szkoły średniej o profilu wojskowym z obwodu lwowskiego. Zobaczą najciekawsze zakątki i atrakcje regionu.

Służby prasowe samorządu dolnośląskiego poinformowały w czwartek w komunikacie, że ukraińscy goście to chłopcy w wieku 14-16 lat i w ciągu tygodniowego pobytu odwiedzą m.in. Zamek Książ w Wałbrzychu, wrocławskie ZOO, Panoramę Racławicką czy Hydropolis.

"Młodzież ze szkoły średniej o profilu wojskowym we Lwowie rozpoczęła swój pobyt na Dolnym Śląsku od spotkania z rówieśnikami z Głównej Wojskowej Szkoły Średniej Husarz we Wrocławiu. Wizyta uczniów ze szkoły we Lwowie ma nie tylko zapoznać ich z naszym regionem, ale może być także dla nich szansą na oderwanie się od bardzo trudnej sytuacji w Ukrainie" - napisano w komunikacie.

"Za kilka dni minie rok od brutalnego ataku Rosji na Ukrainę. Od początku konfliktu za naszą wschodnią granicą Dolny Śląsk z ogromnym zaangażowaniem wspiera walczącą Ukrainę. Pomoc odbywa się przede wszystkim na podstawie list przekazanych z regionów partnerskich Dolnego Śląska: Obwodu Kirowogradzkiego i Obwodu Dnipropietrowskiego" - powiedział cytowany w komunikacie marszałek Cezary Przybylski.

Podkreślił, że w tej trudnej sytuacji nie można zapomnieć także o młodych ludziach, którzy również bardzo dotkliwie przeżywają ten czas.

"Chcemy porozmawiać z nimi o pomocy jakiej potrzebują oraz udzielić potrzebnego wsparcia. To dla młodych ludzi szczególnie trudny czas, dlatego zapraszamy ich na Dolny Śląsk, aby mogli choć na chwilę oderwać się od trudnej sytuacji" - dodał marszałek Cezary Przybylski.

W komunikacie przypomniano, że samorząd woj. dolnośląskiego przeznaczył 105 mln zł w ramach udzielanej Ukrainie pomocy humanitarnej. Przekazane zostały w pełni wyposażone karetki, pojazdy terenowe i busy, a także wysłane zostały na granicę polsko-ukraińską pociągi humanitarne Kolei Dolnośląskich, które z Przemyśla przewiozły 1,5 tys. obywateli Ukrainy, szukających schronienia przed wojną.

W najbliższych tygodniach samorząd dolnośląski planuje kolejną wysyłkę z pomocą do obwodu kirowogradzkiego, która obejmie m.in.: agregaty prądotwórcze, promienniki podczerwieni, żywność, odzież, koce oraz wyposażenie medyczne przekazane przez szpital przy ul. Koszarowej. Do wysyłki dołączy fundacja "Weź Pomóż", która w ramach transportu przekaże płyny dezynfekcyjne, środki czyszczące i materace.