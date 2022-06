Dolnośląskie: IMGW ostrzega przed upałami w regionie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami w regionie. W niedzielę można spodziewać się temperatur dochodzących do 34 stopni Celsjusza.

Wydane ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 12 w sobotę do godz. 20 w niedzielę.

Alert pierwszego stopnia dotyczy powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego i ząbkowickiego. IMGW prognozuje, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie tu od 30 do 33 stopni Celsjusza, a lokalnie w niedzielę - do 34 stopni. W nocy temperatura minimalna spadnie do poziomu 15-17 stopni.

Z kolei ostrzeżeniem drugiego stopnia objęto powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, Legnicę, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski, zgorzelecki i złotoryjski. Na terenie tych powiatów prognozowana jest w dzień temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni Celsjusza, a lokalnie w niedzielę do 34 stopni. W nocy natomiast temperatura minimalna wyniesie tu od 18 do 20 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.