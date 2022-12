Dolnośląskie: IMGW ostrzega przed zawiejami śnieżnymi i silnym wiatrem w południowo-zachodniej części regionu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz silnym wiatrem dla południowo-zachodnich powiatów Dolnego Śląska. Synoptycy ostrzegają także przed silnym mrozem w powiecie kłodzkim.

W południowej i zachodniej części regionu synoptycy prognozują zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, z południa, miejscami prowadzące do tworzenia się zasp.

Alert drugiego stopnia obowiązuje w poniedziałek od godz. 4 nad ranem do godz. 21 dla powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego, oraz do godz. 16 dla powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry, lubańskiego, lwóweckiego, Wałbrzycha i wałbrzyskiego.

Dla tych samych powiatów oraz dla powiatu zgorzeleckiego wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Według prognoz wiatr w porywach może osiągnąć tam prędkość do ok. 75 km/h. Alert będzie obowiązywać od godz. 4 rano w poniedziałek do godz. 6 rano we wtorek.

Wcześniej w niedzielę Instytut wydał już ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla powiatu kłodzkiego. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może tam spaść do minus 17 stopni Celsjusza.