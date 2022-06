Dolnośląskie: IMGW podniósł stopień ostrzeżenia przed upałami dla części powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł w sobotę stopień ostrzeżenia przed upałami z pierwszego na drugi dla części powiatów woj. dolnośląskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano z kolei dla czterech powiatów.

Ostrzeżeniem drugiego stopnia objęto obecnie niemal wszystkie powiaty województwa: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, Legnicę, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski.

IMGW prognozuje, że od sobotniego popołudnia do niedzieli, do godz. 20, temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie tu od 30 do 33 stopni, a lokalnie w niedzielę do 34 stopni. Temperatura minimalna w nocy, w zależności od powiatu, wyniesie od 15 do 20 stopni.

Instytut wydał także w sobotę ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów: karkonoskiego, Jeleniej Góry, kamiennogórskiego, Wałbrzycha i wałbrzyskiego. Synoptycy prognozują, że na tym terenie temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 stopni do 32 stopni, a temperatura minimalna w nocy od 14 stopni do 17 stopni. Alert obowiązuje do godz. 20 w niedzielę.