Dolnośląskie: IMGW zapowiada intensywne opady śniegu na południu regionu

IMGW we Wrocławiu zapowiedział intensywne opady śniegu na południu Dolnego Śląska. Do godz. 5 w piątek ma spaść nawet do 15 centymetrów śniegu - podano w ostrzeżeniu meteorologicznym.

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek podano, że od czwartkowego popołudnia do piątkowego ranka może spaść na południu Dolnego Śląska nawet do 15 centymetrów śniegu. Temperatura w regionie jest ujemna i taka będzie się utrzymywać.

Jak podano opady śniegu nastąpią w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, świdnickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, karkonoskim, złotoryjskim, jaworskim, lwóweckim i lubańskim.'

Drogi w tym rejonie będą oblodzone i śliskie - napisano w komunikacie.