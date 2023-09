Dolnośląskie: Koniec utrudnień po wypadku na A4

Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Brzeg i Brzezimierz, gdzie wcześniej w sobotę dachował samochód osobowy, a dwie osoby zostały poszkodowane.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 17.30 na 184. km autostrady A4. Jak informował dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, na jezdni w kierunku Wrocławia dachował samochód osobowy.

W zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala przez śmigłowiec LPR, druga przez karetkę.

Jezdnia w miejscu wypadku była początkowo zablokowana, później ruch odbywał się jednym pasem. Przed godz. 20 dyżurny GDDKiA poinformował o zakończeniu utrudnień.