Dolnośląskie: Legnicka strefa ekonomiczna przygotowała ponad 100 miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy

Ponad 100 miejsc noclegowych w Legnicy na Dolnym Śląsku przygotowała dla uchodźców z Ukrainy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE). Wspólnie z fundacją zbierane są fundusze na kolejną pomoc dla uciekających przed wojną.

Rzecznik LSSE w Legnicy Stefan Augustyn poinformował, że spółka w pierwszych dniach wojny na Ukrainie wydała na pomoc uchodźcom wojennym z tego kraju 210 tys. zł.

"Spółka wraz z niedawno powołaną fundacją od początku wojny w Ukrainie włącza się w różne formy pomocy potrzebującym. Uruchomiono w sumie 100 miejsc noclegowych w budynku biurowym przy ul. B. Kominka w Legnicy, które przekazano do miasta, skompletowano niezbędny sprzęt oraz wyposażono pomieszczenia tak, żeby w tych przykrych chwilach zapewnić dotkniętym wojną chociaż namiastkę codzienności" - powiedział rzecznik.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek podkreślił, że to nie koniec działań na rzecz uchodźców.

"Uchodźcy mierzą się z ogromną tragedią i trudną sytuacją życiową, nierzadko są to osoby, które zostawiły w Ukrainie cały swój dobytek. W Polsce szukają one bezpieczeństwa, dlatego Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE przygotowały schronienie dla 100 osób, ale na tym zdecydowanie nie kończymy naszych działań pomocowych" - powiedział Bożek.

Fundacja przygotowuje w Legnicy kolejne pomieszczenia, które przekaże do dyspozycji starosty legnickiego. Są one w budynku należącym do LSSE przy ul. św. M. Kolbe, gdzie na potrzebujących czeka 35 miejsc noclegowych. Podobnie jak w budynku przy ul. B. Kominka fundacja przekazała materace, kołdry, poduszki, koce, pościel i ręczniki. Lokale są wyposażone w kupiony przez Fundację sprzęt AGD, w tym lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe i kuchenki elektryczne. Do dyspozycji nowych mieszkańców są także żelazka, deski do prasowania, czajniki elektryczne, suszarki. W obu miejscach zadbano również o wyposażenie kącika dla dzieci w gry, zabawki, maskotki, które pozwolą najmłodszym na chwilę zapomnienia o aktualnej sytuacji w ich rodzinnym kraju.

Fundacja LSSE finansuje w ścisłej współpracy z innymi fundacjami transport leków i specjalistycznego sprzętu, które są przekazywane przez Polaków mieszkających w Szwajcarii. Dwa transporty dużych busów z zaopatrzeniem medycznym już zostały wysłane na granicę. Trwa kompletowanie następnych. Liczne dary dla potrzebujących przekazują również instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

Fundacja LSSE rozpoczyna nową akcję, która skupia się na potrzebach uczniów dotkniętych wojną w Ukrainie.

"Do Legnicy i sąsiednich miejscowości przyjechali jedynie z bagażami podręcznymi. Nie mają praktycznie żadnych podstawowych przyborów, dlatego oprócz naszych zakupów organizujemy również zbiórkę. Wyprawki szkolne będzie można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30 do siedziby Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rycerskiej 24 i pozostawić w holu. Gorąca prośba do darczyńców o dostarczanie rzeczy jednego wybranego asortymentu w większej liczbie, np. paczka zeszytów, paczka długopisów itd., ponieważ to pozwoli nam na udzielanie pomocy większej grupie osób" - powiedziała prezes fundacji Aleksandra Jurkiewicz.