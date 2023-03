Dolnośląskie: "Łowcy Głów" zatrzymali poszukiwanego od roku przestępcę

"Łowcy Głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali poszukiwanego od roku przestępcę. Ukrywał się za granicą i w kraju. Trafił do więzienia, by odbyć karę 2,5 roku pozbawienia wolności za udział w grupie przestępczej.

Aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała, że ponad rok policjanci poszukiwali 36-letniego przestępcę, który kierował w latach 2011-2012 zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się organizowaniem bójek, które miały miejsce na terenie Wrocławia.

"Zdarzenia te związane były prawdopodobnie z porachunkami wrocławskich grup przestępczych z tamtych lat. Ze względu na wagę sprawy zajęli się nią wrocławscy "Łowcy Głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu" - powiedziała policjantka.

Wyjaśniła, że poszukiwany mężczyzna często zmieniał swoje miejsce ukrywania się, w tym przebywał cyklicznie na terenie Niemiec.

"Od momentu wydania wobec niego listu gończego i europejskiego nakazu aresztowany stał się bardzo czujny, wykorzystywał swoje środowisko przestępcze do ukrywania się przed organami ściągania. Zaawansowane metody i upór wrocławskich poszukiwaczy pozwolił namierzyć poszukiwanego w chwili, kiedy spędzał on beztrosko czas na terenie powiatu leszczyńskiego" - powiedziała policjantka.

Dodała, że podczas zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony obecnością policji w tym miejscu. Teraz będzie odbywał karę 2,5 roku pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa.