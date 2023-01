Dolnośląskie: Marszałek: Jestem przekonany, że ponad 5 proc. w wyborach jest w naszym zasięgu

Jestem głęboko przekonany, że ponad 5 proc. jest w naszym zasięgu - powiedział marszałek woj. dolnośląskiego Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców odnosząc się do startu w wyborach parlamentarnych. Nie przewidujemy pójścia do wyborów z PiS, czy PO - dodał.

Przybylski, który we wtorek w Radiu Wrocław pytany był o plan na najbliższe wybory parlamentarne podkreślił, że Bezpartyjni Samorządowcy na pewno w nich wystartują.

"Pierwszy sondaż to 2 proc. dla Bezpartyjnych Samorządowców. Następny w przeciągu 2-3 tygodni, to już 2,3. Przypomnę, że bez kampanii, ponieważ wszystkie inne ugrupowania partyjne są w permanentnych wyborach. Natomiast nas ocenia się poprzez to, co robimy, jak działamy. To dobry prognostyk, jeżeli popatrzymy również, ile osób jest niezdecydowanych, to jestem głęboko przekonany, że ponad 5 proc. jest absolutnie w naszym zasięgu" - powiedział.

"Zakładamy, że pójdziemy sami. Co nie znaczy, że takie rozmowy z różnymi ugrupowaniami nie trwają, że tych rozmów nie prowadzimy" - powiedział marszałek pytany, czy widzi szansę na współpracę z innym środowiskiem politycznym.

Dopytywany, do kogo jest mu najbliżej podkreślił, że o tym zadecyduje program. "Na ile program nasz będzie zbieżny z innymi. Jesteśmy ugrupowaniem niezwykle pragmatycznym. Choćby nasza koalicja w sejmiku dolnośląskim, niezwykle trudna, myślę, że dla obu stron, czyli i dla nas, i dla PiS-u, ale niezwykle dobra dla Dolnego Śląska. To, jaką pozycję zajmuje w tej chwili Dolny Śląsk na mapie Polski, na mapie Europy, te zadania, szczególnie w infrastrukturę, które są prowadzane, nie byłyby możliwe bez tej koalicji" - stwierdził dodając, że nie jest to tylko zasługa partii politycznych, czy samorządu województwa, ale wszystkich szczebli samorządu, biznesu, trzeciego sektora, czy nauki.

Przybylski zadeklarował też, że Bezpartyjni Samorządowcy na pewno nie pójdą do wyborów z żadnym ze zwalczających się ugrupowań. "Ten podział, jaki się dokonał, ta wojna polsko-polska, więc nie przewidujemy, żebyśmy poszli, czy nasi przedstawiciele znaleźli się na listach PiS-u, czy Platformy" - powiedział.

Zapytany, czy jako jedna z najbardziej znanych twarzy Bezpartyjnych Samorządowców zostanie w regionie, czy też będzie chciał powalczyć o miejsce w parlamencie, Przybylski zapowiedział, że chciałby dalej realizować się w samorządzie regionalnym. "Uważam, że tu jest moje miejsce, gdzie chciałbym dalej funkcjonować. Wiele zdań kończymy, wiele zadań rozpoczynamy. Chciałbym wiele rzeczy dokończyć" - zadeklarował.

"Nie myślę o Warszawie. Natomiast mam świadomość tego, że nigdy nie mówi się nigdy, więc jakiś tam margines pozostawiam. Ale też biorę pod uwagę to, jak zadecyduje całość, jak zadecyduje zespół" - dodał.

Marszałek pytany o to, kto z Bezpartyjnych Samorządowców powalczy o Wrocław powiedział, że prawdopodobnie będzie to członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj. "Ta decyzja będzie jednak jego decyzją. Uważam, że to byłby bardzo dobry kandydat na prezydenta Wrocławia" - powiedział.