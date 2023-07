Dolnośląskie: Marszałek Witek oraz minister Cieszyński na Pikniku Rodzinnym 800+ w Udaninie

Z udziałem marszałek Sejm Elżbiety Witek oraz ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego odbył się w sobotę w Udaninie (Dolnośląskie) Piknik Rodzinny 800+.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef resortu cyfryzacji Janusz Cieszyński zwiedzili stoiska ustawione na pikniku w Udaninie. Rozmawiali z rodzinami z dziećmi, samorządowcami, strażakami oraz policjantami.

W pikniku uczestniczyli też inni politycy PiS - w tym posłowie Paweł Hreniak i Jacek Świat, europosłanka Anna Zalewska oraz wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Pikniki Rodzinny 800+ to wspólna inicjatywa resortu rodziny i urzędów wojewódzkich.

W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Nowelizacja trafiła teraz do Senatu. Senat ma rozpatrzyć nowelizację na najbliższym posiedzeniu, które jest zaplanowane na dni 26-28 lipca.