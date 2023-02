Dolnośląskie: Od 13 lutego zmiana w organizacji obsługi klientów ws. paszportowych

Od 13 lutego Dolnośląski Urząd Wojewódzki zamierza wprowadzić zmiany w organizacji obsługi klientów ws. paszportowych. Reorganizacja ma zmniejszyć kolejki, które tworzą się do biur paszportowych.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia długich kolejek, które od rana ustawiają się do punktów obsługi paszportowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zmiany organizacyjne mają zostać wprowadzone od 13 lutego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz jego delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Jak podał w środę w komunikacie przekazanym mediom Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zwiększona zostanie liczba rezerwacji przez internet, co, jak wskazano, "polepszy komfort osób oczekujących bezpośrednio na wyrobienie paszportu". "Rezerwacje internetowe uruchamiane są każdego dnia od godz. 19.00, aż do wyczerpania dostępnych terminów na stronie https://rezerwacje.duw.pl" - podano w komunikacie.

Od poniedziałku do piątku, wnioski na wyrobienie paszportu będą przyjmowane w godz. 9-12 wyłącznie od klientów posiadających rezerwację internetową. "Od godziny 12.00 do 15.50 możliwe będzie pobranie biletów dla klientów bez rezerwacji, aż do wyczerpania puli biletów na dany dzień" - głosi komunikat.

Wydawanie paszportów dla klientów z rezerwacjami i bez rezerwacji będzie prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

"W Terenowych Punktach Paszportowych w Bogatyni, Dzierżoniowie, Głogowie, Kłodzku, Lubinie, Polkowicach, Trzebnicy, Wołowie i Ząbkowicach Śląskich sposób obsługi klienta nie ulega zmianie" - podano.