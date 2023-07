Dolnośląskie: Od soboty zniesione opłaty za przejazd państwowymi autostradami; kierowcy: to dobre posunięcie

Od soboty zniesione zostały opłaty za przejazd odcinkami państwowych autostrad zarządzanych przez GDDKiA – A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica. Kierowcy, z którymi rozmawiała PAP w większości entuzjastycznie podchodzą do wprowadzonych zmian.

W sobotę weszły w życie przepisy zgodnie z którymi nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 Konin - Stryków i A4 Wrocław - Sośnica. Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Większość kierowców, z którymi w sobotę rozmawiała PAP, jest zadowolona z wprowadzonych zmian. Pan Karol, który mieszka przy drodze krajowej nr 94 w powiecie oławskim ma nadzieję, że po zniesieniu opłat ruch samochodowy przez jego miejscowość spadnie, gdyż częściowo przeniesie się na autostradę. "Chciałbym, żeby jeszcze tiry miały bezpłatne przejazdy, wtedy my mieszkańcy jeszcze bardziej byśmy to odczuli" - mówi.

"Myślę, że to dobre posunięcie, bo dość często jeżdżę tym odcinkiem autostrady, czasami nawet codziennie, więc dla mnie oszczędności będą spore" - przyznaje pan Bartek, mieszkaniec Wrocławia.

"Mam mieszane uczucia, z jednej strony się cieszę, bo nie trzeba będzie już pamiętać o zakupie biletu autostradowego, gdy zajdzie taka potrzeba skorzystania z autostrady, ale z drugiej wiem, że wszyscy za to zniesienie opłat zapłacimy" - mówi z kolei pan Jacek. "O te drogi trzeba przecież dbać, trzeba je remontować, więc zapłacimy za to z naszych podatków, a skorzystają przede wszystkim ci, co często jeżdżą. Ja korzystam z autostrady co najwyżej kilka razy w roku" - dodaje.

Pan Tomasz podkreśla, że dla niego brak opłat okazał się dziś miłym zaskoczeniem. Pracuje w Niemczech i nie wiedział o planowanych zmianach. "Mieszkam za Opolem i co tydzień przyjeżdżam do Polski na weekend, więc parę groszy na tym zaoszczędzę" - wskazuje.

Wchodząca w życie od soboty nowelizacja przepisów wprowadza również zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Umieszczono w niej zapis umożliwiający taki manewr pod warunkiem, że wyprzedzany pojazd "porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej". Według resortu infrastruktury, który odpowiadał za opracowanie projektu ustawy, będzie to już 10 km/h różnicy pomiędzy ciężarowym pojazdem wyprzedzanym a wyprzedzającą ciężarówką.