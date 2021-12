Dolnośląskie: Okradli właściciela hotelu; grozi im do 15 lat więzienia

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzieże w domu gościnnym, w którym sami nocowali. Byli wcześniej karani za podobne przestępstwa, dlatego w ramach recydywy grozi im do 15 lat więzienia.

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała we wtorek, że funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu otrzymali zgłoszenie o kradzieży i włamaniu do pomieszczeń mieszkalnych w jednym z domów gościnnych na terenie powiatu.

"Złodziej oprócz gotówki, ukradł także biżuterię oraz dokumentację firmową hotelu. Okazało się, ze para gości hotelowych pod osłoną nocy, po wejściu przez niezabezpieczone drzwi garażowe do budynku, udała się do pomieszczeń mieszkalnych właściciela, a następnie z jednego z pomieszczeń ukradli sejf wraz z zawartością gotówki, złotą biżuterię oraz segregator z dokumentacją firmową" - powiedziała policjantka.

Wychodząc z budynku przez garaż ukradli jeszcze kosiarkę spalinową. Łącznie wartość skradzionego mienia oszacowano na kwotę około 32 tys. zł.

Policjanci ustalili, że osoby podejrzane mogą przebywać w hotelu na terenie powiatu zgorzeleckiego. Zatrzymali tam 45-letnią kobietę i jej młodszego partnera, mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Podczas sprawdzenia osób, jak i pomieszczeń, w których przebywali zatrzymani, policjanci ujawnili część pieniędzy, umowę sprzedaży skradzionej wcześniej kosiarki spalinowej oraz wiele innych dokumentów sprzedażowych.

Podejrzani zostali przewiezieni do lubańskiej jednostki policji. Tam zostały im przedstawione zarzuty popełnienia oszustwa, kradzieży mienia, włamania oraz ukrywania dokumentacji, których nie mieli prawa posiadać. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia, gdyż czynów tych dokonali w warunkach powrotu do przestępstwa.