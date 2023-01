Dolnośląskie: Orlen: Stacja, na której doszło do wybuchu należy do węgierskiej sieci MOL, a nie do Grupy Lotos

Stacja, na której doszło do wybuchu należy do węgierskiej sieci MOL, a nie do Grupy Lotos - wyjaśnia PKN Orlen. Nie doszło jeszcze do zmiany brandu po przejęciu jej przez węgierski koncern MOL - poinformowano.

PKN Orlen poinformował PAP, że stacja w Zgorzelcu na której doszło do wybuch należy do węgierskiej sieci MOL. Nie doszło jeszcze do zmiany brandu po przejęciu jej przez węgierski koncern MOL. Warunkiem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos było przejęcie przez węgierski koncern MOL 400 stacji Grupy Lotos. "Stacja, na której doszło do wybuchu jest jedną z nich" - wyjaśniono.

Do wybuchu doszło po godz. 13 na stacji przy ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu. PSP poinformowała, że w rejonie stacji i w mieście mogą pojawić się utrudnienia związane chociażby z przemieszczaniem się wozów bojowych PSP.