Dolnośląskie: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o intensywnych opadach dla kolejnych powiatów

Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu dla kolejnych dolnośląskich powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego, lwóweckiego i Jeleniej Góry - wydał w sobotę IMGW. Alert drugiego stopnia obowiązuje także w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim i ząbkowickim.

Ostrzeżenie dla powiatów kamiennogórskiego, karkonoskiego, lwóweckiego i Jeleniej Góry obowiązuje od godz. 9.35 w sobotę do godz. 17 w niedzielę. "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 70 mm, lokalnie do 90 mm" - podano w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wcześniej IMGW wydał już ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach dla powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego i ząbkowickiego. W tych obszarach wysokość opadów może wynieść od 50 do 80 mm, a lokalnie nawet do 100 mm. Alert obowiązuje od godz. 5 rano w sobotę do godz. 17 w niedzielę.

Dla pozostałych powiatów Dolnego Śląska wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach. Obowiązuje ono od godz. 8 w sobotę do godz. 17 w niedzielę, a w przypadku powiatów zachodnich - od godz. 12 w sobotę do godz. 12 w niedzielę. Opady mogą osiągać tu od 30 mm do 50 mm, a lokalnie do 70 mm.