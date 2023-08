Dolnośląskie: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o intensywnych opadach dla trzech powiatów

Ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach dla trzech dolnośląskich powiatów – wałbrzyskiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego – wydał w piątek IMGW. Dla pozostałych powiatów, oprócz zachodu regionu, wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie dla powiatów wałbrzyskiego, kłodzkiego i dzierżoniowskiego obowiązuje w sobotę, od 5 rano do godz. 17.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich wysokość może wynieść od 50 mm do 80 mm, a lokalnie 100 mm" - podano w komunikacie.

Dla pozostałych powiatów, oprócz zachodu regionu, IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach. Obowiązuje ono w sobotę, od 8 do godz. 17. Opady mogą osiągać od 30 mm do 50 mm, a lokalnie do 70 mm.