Dolnośląskie: Ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatu kłodzkiego

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla powiatu kłodzkiego wydał w czwartek IMGW. Alerty pierwszego stopnia wydano dla powiatów: karkonoskiego, wałbrzyskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego, wrocławskiego, wrocławskiego, oleśnickiego i oławskiego.

Ostrzeżenie dla powiatu kłodzkiego obowiązuje do godz. 6 w piątek. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, z południa. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są w nocy z czwartku na piątek" - podał w czwartek IMGW.

Z kolei w powiatach: karkonoskim, wałbrzyskim, strzelińskim, ząbkowickim, wrocławskim, oleśnickim i oławskim, również do godz. 6 w piątek, obowiązuje ostrzeżenie przez silnym wiatrem pierwszego stopnia. Tu prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego wschodu.