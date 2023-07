Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego obszaru Dolnego Śląska wydał w środę IMGW. Podczas burz wiatr w porywach może osiągać prędkość do 100 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 11 w środę do godziny 20. Objęto nim cały obszar Dolnego Śląska.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h" - podał IMGW.