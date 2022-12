Dolnośląskie: Ostrzeżenie przed silnym mrozem w powiecie kłodzkim

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu kłodzkiego. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może tam spaść do minus 17 stopni Celsjusza.

Alert IMGW obowiązuje od godziny 18 w niedzielę do godziny 4 nad ranem w poniedziałek.

"Prognozuje się temperaturę minimalną od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie około -17 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - podają synoptycy.

IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określa na 90 proc.