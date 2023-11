Dolnośląskie : Parafie organizują marsze wszystkich świętych; chcą w ten sposób przypomnieć o istocie święta obchodzonego 1 listopada

Źle by było, gdyby ktoś to odbierał jako konkurencję dla różnego rodzaju inicjatyw związanych z Halloween. Te bale i pochody wszystkich świętych są swego rodzaju przypomnieniem, czym ma być ta uroczystość 1 listopada - powiedział PAP ks. Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. Promocji i Rozwoju.

Wspólna modlitwa, słodki poczęstunek i zabawa w przebraniach. Tak w wielu parafiach Dolnego Śląska obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. Organizowane są radosne marsze i bale. Jak powiedział PAP ks. Jerzy Babiak, dyrektor Salezjańskiego Liceum we Wrocławiu, "Dajemy taką możliwość, aby dzieci po prostu zwyczajnie pamiętały o tej bardzo pięknej, szerokiej gamie różnego rodzaju osób, które zostały świętymi".

"To bardzo przejmujący obraz, kiedy dzieci przebierają się wraz z rodzicami w różnego rodzaju stroje świętych. Te stroje są dopracowane, te stroje są ciekawe, są bardzo też inspirujące. Nie zawsze można odkryć, kogo reprezentuje dziecko i wtedy właśnie pytając o to kim jest, to też ważny moment, żeby dziecko się podzieliło tą informacją, tą radością" - powiedział ks. Babiak.

Jak powiedział, wspominanie świętych jest ważne, bo dzięki temu "powracają autorytety ludzi, którzy przeżyli swoje życie blisko Boga, ale też przeżyli to życie angażując się w życie innych ludzi, bo przecież każdy święty z całym przejęciem troszczył się o drugiego człowieka, dla niego też poświęcał swoje życie".

"To jest też czas obudzenia nadziei. W szkole, na tych naszych zajęciach, apelach, balach wszystkich świętych i w naszych społecznościach przypominamy sobie o tej nadziei, że jest takim dobrym światłem na ten niejednokrotnie trudny czas, kiedy stajemy nad grobem bliskiego, kiedy jeszcze nie zagoiły się rany, to ta nadzieja na życie po śmierci jest dla nas bardzo ważna" - powiedział ks. Jerzy Babiak.

Ks. Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ds. Promocji i Rozwoju ocenił w rozmowie z PAP, że "źle by było, gdyby ktoś to odbierał jako konkurencja dla różnego rodzaju inicjatyw związanych z Halloween". Stwierdził, że "te bale i pochody wszystkich świętych są swego rodzaju przypomnieniem, czym ma być ta uroczystość 1 listopada".

"My to trochę zagubiliśmy. Do tego doszła cała propaganda PRL-u, która robiła z 1 listopada tzw. święto zmarłych i zagubiła się gdzieś istota tych świąt. Wielu ludzi kojarzy je z wizytą na cmentarzu i z zapaleniem świeczki, natomiast gubi się w ten sposób główne przesłanie, które ma wskazywać, że tak naprawdę po pierwsze nasze życie tutaj na ziemi jest tylko jakimś etapem, ono się zaczęło, ale się nie skończy, ono się zmieni, kiedy będzie przejściem do nowego życia. Po drugie, że celem naszego życia jest osiągnięcie świętości, czyli takiej wiecznej szczęśliwości, w lepszym świecie, gdzie będziemy naprawdę szczęśliwi" - powiedział ks. Rafał Kowalski.

Ks. Kowalski przypomniał, że dawniej obchodzona była wigilia uroczystości wszystkich świętych, która miała przygotować wiernych do święta. Jego zdaniem współcześnie funkcję tę spełniają inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży.

"One wprowadzają we właściwą treść tego święta. Zwracamy uwagę na tych, którzy osiągnęli zbawienie, zwracamy uwagę na świętych. One mają radosny charakter, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Tak sobie zawsze wyobrażam to przejście do nowego lepszego świata. Zresztą pan Jezus jak mówił o tym nowym życiu, które będziemy mieli, to bardzo często odwoływał się do obrazu uczty, że będziemy wtedy wszyscy w jakimś sensie świętować, będziemy szczęśliwi. I tak to widzę, jako takie zwrócenie uwagi na istotę uroczystości wszystkich świętych" - powiedział ks. Kowalski.

Bale wszystkich świętych w wielu parafiach archidiecezji wrocławskiej miały miejsce w miniony weekend. Różne wydarzenia organizowane były też we wtorek 31 października. Marsz wszystkich świętych odbędzie się m.in. parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich, parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Siechnicach, czy parafii św. Mikołaja w Wiązowie.

We Wrocławiu marsz organizują m.in. franciszkanie z parafii pw. św. Antoniego. Po nabożeństwie korowód świętych skieruje się do domu parafialnego, gdzie zorganizowany zostanie bal. Podobny program przewidziano w parafii pw. św. Jadwigi w Leśnicy czy parafii pw. NMP Bolesnej na osiedlu Strachocin.

Organizatorzy wydarzeń prześcigają się pod względem atrakcji towarzyszących paradom. W oławskiej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła będzie miała procesja z relikwiami kilkudziesięciu świętych, uczestnicy będą nieść pochodnie i race.

Różne wydarzenia będą miały miejsce także w nadchodzący weekend. W niedzielę 5 listopada w oleśnickiej parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty będzie miał miejsce orszak, który zakończy się balem na błoniach zamku.