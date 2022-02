Dolnośląskie: Parlamentarzyści KO: Brak podstaw do wprowadzenia ustawy "Lex Czarnek"

Wizyty w kuratoriach oświaty w całej Polsce pokazują, że informacje o tysiącach czy setkach skarg rodziców na działalność organizacji pozarządowych w szkołach są wydumane – podkreślali parlamentarzyści KO. Ich zdaniem wskazuje to na brak praktycznych podstaw do wprowadzenia tzw. ustawy Lex Czarnek.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej parlamentarzyści KO podsumowali wyniki kontroli przeprowadzonej w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, która dotyczyła nowelizacji Prawa oświatowego i liczby skarg rodziców na organizowane przez organizacje pozarządowe zajęcia pozalekcyjne w latach 2016-2021.

Była minister edukacji posłanka KO Krystyna Szumilas zwróciła uwagę, że podstawą do wprowadzenia przepisów noweli Prawa oświatowego, tzw. Lex Czarnek miały być setki skarg rodziców z całej Polski składane do kuratoriów oświaty w związku z działalnością organizacji pozarządowych w szkołach. "Inspiracją do naszych kontroli była sytuacja w Małopolskim Kuratorium Oświaty, gdzie pani kurator powiedziała, że takich skarg jest 400. Kiedy to sprawdziliśmy okazało się, że to są skargi, które pani kurator wyczytała w raporcie Ordo Iuris. Nie sprawdziła tego, ponieważ - jak mówiła - wierzy tej organizacji i na tej podstawie przekazywała informacje oficjalnie. Kiedy zapytaliśmy, ile takich sytuacji było na terenie woj. małopolskiego dowiedzieliśmy się, że było ich sześć" - zaznaczyła posłanka.

Jak poinformowała, w Dolnośląskim Kuratoriom Oświaty w ciągu ostatnich lat wpłynęło pięć takich skarg, z czego jedna była anonimem, druga skargą Ordo Iuris, a trzy pozostałe skargami rodziców. "Pan kurator uznał, że jedna z tych trzech skarg jest zasadna i tylko w przypadku tej jednej skargi wydał zalecania. Chciałam zwrócić uwagę na to, że w przypadku tej jednej skargi dyrektor szkoły miał zgody wszystkich rodziców. Mimo tego zalecenie dyrektorowi zostało wydane, ponieważ nie zapytał rady rodziców o zgodę na prowadzenie takich zajęć" - podkreśliła Szumilas.

Według niej nowelizacja jest "bezsensowną, ideologiczną ustawą", która zabiera rodzicom prawo do decydowania o zajęciach dla swoich dzieci. Jak dodał, wizyty w kuratoriach oświaty w całej Polsce pokazują, że informacje o tysiącach czy setkach skarg rodziców są wydumane. "W większości kuratoriów, które odwiedziliśmy było zero takich skarg, tu jest ich pięć" - dodała Szumilas.

Zdaniem posłanki Małgorzaty Tracz kontrola w Dolnośląskim Kuratoriom Oświaty jednoznacznie pokazała, że minister edukacji Przemysław Czarnek prowadzi swoją własną ideologiczną wojnę z organizacjami pozarządowymi. "Projektowane w ustawie zmiany to nie jest potrzeba, której żądają rodzice uczniów, ale wymysł ministra Czarnka, który chce ograniczyć organizacjom pozarządowym możliwość edukowania dzieci. Wydaje mi się, że minister Czarnek boi się edukacji seksualnej, boi się edukacji równościowej, edukacji o prawach człowieka, czy edukacji ekologicznej i dlatego proponuje właśnie takie a nie inne zapisy" - mówiła posłanka.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska przypomniała, że w ubiegłym tygodniu Senat odrzucił nowelizację Prawa oświatowego. "Odrzuciliśmy tę szkodliwą ustawę, ponieważ uważamy, że nie ma miejsca dla politycznej szkoły PiS-u, nie ma miejsca na indoktrynację uczniów, ale również nie zgadzamy się na to, żeby rodzice nie brali czynnego udziału w edukacji i wychowaniu swoich dzieci, a także, aby roli samorządów nie sprowadzać tylko do decyzji o ilości zakupionej kredy" - dodała senator.

Według posła Piotra Borysa kontrola we Wrocławiu pokazała, że problem nie istnieje. "To problem sztuczny, tylko po to, żeby zakryć prawdziwe intencje, jakim jest wychowanie i ukształtowanie nowego wyborcy PiS-u" - zaznaczył. Zdaniem posła jeżeli nowela wejdzie w życie to za chwilę 2,5 tys. placówek na Dolnym Śląsku będzie musiało poprosić kuratora o zgodę. "Negatywna opinia wyeliminuje udział organizacji pozarządowych i będzie szkodziła polskiej szkole. Będziemy temu przeciwni" - podkreślił.

Poseł Grzegorz Schetyna ocenił, że polska szkoła musi być oderwana od bieżącej walki politycznej i od ideologicznego wpływu. "Niech rodzice, dyrektorzy, nauczyciele, dzieci i młodzież decydują, w jaki sposób organizować zajęcia pozalekcyjne. Niech polska szkoła będzie otwarta" - apelował. "Dla mnie to jest powrót do czasów komuny, do czasów kiedy polska szkoła była środkiem ideologicznego nacisku i polityki, która miała służyć tworzeniu państwa komunistycznego. Dzisiaj PiS próbuje robić to w taki sam sposób" - dodał Schetyna. Wyraził nadzieję, że Sejm przyjmie sprzeciw Senatu do nowelizacji.

Nowelizacja Prawa oświatowego przewiduje m.in., że dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił w całości nowelizację ustawy. Za jej odrzuceniem głosowało 51 senatorów, 45 było przeciwko, a 1 senator wstrzymał się od głosu. Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.