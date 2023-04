Dolnośląskie: Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie kłodzkim; ostrzeżenia w kilku powiatach

W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach w powiecie kłodzkim tamtejszy starosta wprowadził w sobotę pogotowie przeciwpowodziowe. IMGW wdał ostrzeżenia o przekroczeniu stanów alarmowych i ostrzegawczych na rzekach w kilku dolnośląskich powiatach.

Pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatu kłodzkiego obowiązuje od godz. 7 rano w sobotę.

Po opadach deszczu z ostatniej doby wezbrały rzeki w południowych i środkowych powiatach Dolnego Śląska.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o przekroczeniu stanów ostrzegawczych na Kaczawie - do Dunina do ujścia do Odry. Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące wezbrania rzek obowiązuje m.in. dla zlewni Nysy Łużyckie do Zgorzelca oraz górnych biegów Kwisy, Bobru czy Nysy Kłodzkiej.