Dolnośląskie: Policja: mieszkańcy przestrzegają zakazu kontaktu z wodami Odry

Mieszkańcy Dolnego Śląska stosują się do wydanego przed pięcioma dniami zakazu kontaktu z wodami Odry. Ponad stu policjantów patroluje we Wrocławiu oraz w innych częściach regionu tereny nad rzeką.

12 sierpnia wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie o zakazie kontaktu z wodami rzeki Odry. Nie można się w niej kąpać, wędkować, poić bydła ani spędzać czasu bezpośrednio nad brzegiem.

Oficer prasowy dolnośląskiej policji aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak poinformował w środę, że policja wykorzystuje do patrolowania i sprawdzania nabrzeża rzeki różnych metod m.in. robi to z pomocą łodzi, śmigłowca, dronów. Nad Odrę docierają też patrole rowerowe oraz piesze.

"Mieszkańcy w zdecydowanej większości stosują się zakazu zbliżania się do rzeki i kontaktu z jej wodami. Jeśli zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki to wynika to z niewiedzy o wydanym zakazie lub w ogóle o tym, że doszło do masowego śnięcia ryb w rzece" - powiedział Dutkowiak.

Podkreślił, że celem policjantów jest głównie prewencja i informacja o zakazie i zagrożeniu, a nie karanie mandatami.

We Wrocławiu wybrzeże Odry latem jest szczególnie chętnie odwiedzane i oblegane przez spacerowiczów, rowerzystów.

"Policjanci na razie nie napotkali sytuacji, że ktoś lekceważy zakaz i spędza czas nad rzeką np. odpalając grilla. Najwyraźniej wszyscy dzięki nagłośnieniu tej sprawy w mediach mają poczucie, że spędzanie czasu nad Odrą jest ryzykowne. I wolą tego nie robić" - powiedział podkomisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy wrocławskiej policji.

We wtorek wieczorem wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że parametry w próbkach wody pobieranych na dolnośląskim odcinku Odry od 5 sierpnia "ulegają poprawie".

"Parametry fizyko-chemiczne w głównym nurcie rzeki są już takie same jak średnia wieloletnia. Odra na odcinku dolnośląskim wróciła do normy" - powiedział wojewoda. Podkreślił przy tym, że WIOŚ we Wrocławiu prowadzi na bieżąco analizy wody w rzece.

Obremski przekazała, że do tej pory na dolnośląskim odcinku Odry oraz w przyległych do rzeki zalewach odłowiono łącznie ponad 7 ton śniętych ryb.

Od końca lipca obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół biegu rzeki. 12 sierpnia został wprowadzony zakaz wstępu do wód Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Trwa oczyszczanie rzeki z martwych ryb, co jest konieczne, by nie pogłębiły się skutki tej katastrofy ekologicznej.