Dolnośląskie: Policjanci zatrzymali cztery osoby za posiadanie 3 kilogramów narkotyków

Policjanci kryminalni z Lwówka Śląskiego, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, zatrzymali 4 osoby podejrzane m.in. o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Chodzi o 3 kg narkotyków oraz półprodukty do wytwarzania narkotyków. Grozi im do 12 lat więzienia.

Młodsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji poinformowała w piątek, że policjanci z KMP w Lwówku Śląskim, zatrzymali cztery osoby i zabezpieczyli łącznie prawie 3 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych, a także półprodukty do wytwarzania narkotyków oraz dużą sumę gotówki.

"Zatrzymanym osobom za takie przestępstwa grozi teraz nawet do 12 lat więzienia, a jeden z mężczyzn już trafił na 3 miesiące do aresztu. Zatrzymani to trzej mężczyźni i kobieta" - powiedziała policjantka.

W mieszkaniach zatrzymanych policjanci odkryli narkotyki w postaci kokainy, amfetaminy, metamfetaminy, marihuany, haszyszu. Ponadto znajdowały się tam substancje do wytwarzania środków odurzających oraz gotówka - blisko 33 tys. zł.

Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym osobom w wieku od 25 do 35 lat zarzutów m.in. posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu. Na wniosek policjantów, poparty przez prokuraturę, wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy i aresztował go na 3 miesiące.