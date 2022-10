Dolnośląskie: Politycy PO apelowali o przyspieszenie prac remontowych na trasach kolejowych prowadzących do stolicy regionu

O przyspieszenie prac remontowych na trasach kolejowych prowadzących do Wrocławia – zaapelowali w środę politycy PO. Zależy nam, żeby była sprawna komunikacja, żeby ludzie szybko dojeżdżali do stolicy Dolnego Śląska – podkreślał przewodniczący dolnośląskiej PO Michał Jaros.

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu politycy Platformy Obywatelskiej zwracali uwagę na opóźnienia w ruchu kolejowym, z którymi codziennie mierzą się mieszkańcy regionu oraz na potrzebne, ich zdaniem, inwestycje infrastrukturalne.

Przewodniczący miejskiego koła PO w Oławie Marek Drabiński podkreślał, że przedłużający się remont na linii kolejowej nr 132 na odcinku Opole-Wrocław powoduje codzienne, liczne opóźnienia pociągów. Wskazał tu na trwający już niemal dwa lata remont peronu na stacji Wrocław-Brochów oraz na przedłużający się remont mostów przy stacji Opole i Opole Zachodnie.

"Dodatkowo bardzo ważną kwestią są zbyt krótkie składy, które na tej trasie kursują. W 2017, 2018 roku już interweniowaliśmy u marszałka województwa, aby te składy jeździły dłuższe. Przez jakiś czas sytuacja uległa poprawie, później w czasie pandemii część ludzi pracowała zdalnie, natomiast teraz po pandemii z powodu wysokich cen paliwa pasażerowie wracają na kolej i chcieliby w godnych warunkach podróżować do Wrocławia" - mówił dodając, że będzie dalej apelował o to, aby składy na tej trasie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego jeździły dłuższe.

Poseł Jaros podkreślił, że w sprawie linii kolejowej nr 132 skierował już dwie interpelacje poselskie. Jedna - jak mówił - dotycząca remontu w Opolu, druga - peronów na dworcu w Brochowie. "Jeśli chodzi o kwestię związaną z dworcem w Brochowie to dopiero od niedawna możemy zauważyć, że tam toczą się jakiekolwiek prace" - powiedział.

Przypomniał też, że od dłuższego czasu apeluje o remont linii kolejowej nr 143 do Kluczborka przez Oleśnicę, która, w jego ocenie, jest kluczowa ze względu na organizację kolei aglomeracyjnej. "Na tej linii również są opóźnienia dlatego, że wymaga ona gruntownej przebudowy, zarówno jeśli chodzi o perony i przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim o remont samej linii kolejowej, budowy dodatkowych torów" - mówił Jaros. "Mamy niestety kolejną odpowiedź z ministerstwa z sierpnia, że ta linia nie będzie w najbliższym czasie remontowana" - dodał.

Inna kwestia, na jaką zwrócił uwagę poseł, to wykluczenia komunikacyjne mieszkańców Dolnego Śląska. "Przypomnę linię kolejową, która została tak hucznie otwierana - do Sobótki i dalej do Świdnicy, gdzie pominięto stację w Olbrachtowicach (…) nie ma tam nawet przystanku na żądanie. Mieszkańcy dzisiaj nie mają nawet jak dojechać do Sobótki ze względu na to, że zostało zlikwidowane połączenie PKS" - powiedział. Dodał przy tym, że "sieć połączeń autobusowych w całej Polsce w ostatnich latach uległa zdecydowanemu zmniejszeniu". "W latach 2014-2021 z 798 tys. km dzisiaj mamy ok. 388 tys. km, które są obsługiwane przez sieć PKS, więc jest to niestety wykluczenie komunikacyjne, które postępuje" - ocenił.

"Mamy wrażenie, że wiele inwestycji po prostu stanęło. Cieszymy się, że pojawiają się informacje na temat remontu dworca w Oleśnicy, wierzę w to, że po pierwszym nieudanym przetargu na remont dworca w Oławie, dojdzie on do skutku. Natomiast najważniejsze dla nas są nie tylko dworce (…) ale to, żeby była sprawna komunikacja, żeby ludzie szybko dojeżdżali do stolicy Dolnego Śląska" - podsumował przewodniczący dolnośląskiej PO.

Poproszony przez PAP o komentarz rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec podkreślił, że na Dolnym Śląsku w ostatnich latach dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dostępność komunikacyjna zwiększyła się. "Przebudowano kilkadziesiąt stacji i przystanków, które zapewniają dogodne wsiadanie do pociągów wszystkim podróżnym, także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się" - napisał w przesłanej PAP informacji.

Zaznaczył, że dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych i budżetowych przywrócono m.in. ruch na trasie Wrocław - Sobótka - Świdnica, gdzie podróżni mogą korzystać obecnie z 14 przystanków.

Odnosząc się do remontów prowadzonych na linii kolejowej nr 132 wskazał, że prace wykonywane na stacji Wrocław Brochów pozwolą na obsługę osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowe przejście podziemne będzie też wyposażone w windy. "Zasadnicze prace zwiększające przepustowość linii powinny się zakończyć na początku grudnia" - przekazał rzecznik.

Z kolei zakres prac między Opolem Głównym a Opolem Zachodnim to - jak wyjaśnił - część projektu Opole Zachodnie - Kędzierzyn Koźle. "Już korzystamy z efektów - nowych przystanków i krótszego czasu przejazdu, z Opola w stronę Kędzierzyna. Teraz realizowana jest przebudowa torów, wiaduktów i mostów w Opolu. Nowe wiadukty m.in. Powstańców Śląskich, ul. Krapkowicka ułatwią komunikację w mieście i regionie - będą szersze i wyposażone w trakty pieszo-rowerowe. Nowe mosty zapewnią sprawny ruch na ważnej linii w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. By zapewnić sprawność linii na kolejne dziesięciolecia rozszerzony został zakres prac" - poinformował dodając, że ich zakończenie planowane jest w 2023 r.