Dolnośląskie: Ponad 10 mln zł dla OSP z funduszu ochrony środowiska

Ponad 10 mln zł trafi w tym roku do dolnośląskich OSP z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pieniądze z programu „Mały strażak” jednostki OSP mogą wydać na zakup drobnego sprzętu, m.in. detektorów czy ubrań ochronnych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Mały strażak". W tym roku w ramach program do dolnośląskich OSP trafi ponad 10 mln zł. Kwota pojedynczej dotacji wyniesie do 20 tys. zł; wnioski można składać do 28 kwietnia.

Otrzymane pieniądze jednostki OSP mogą wydać na zakup drobnego sprzętu, m.in.: detektorów do pomiaru stężeń tlenku węgla czy metanu, prądownic, butli z powietrzem czy ubrań ochronnych.

Łukasz Kasztelowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wskazał, że skutki pożarów oraz innych katastrof o dużym zasięgu są odczuwalne dla środowiska przyrodniczego przez wiele lat. "Stąd nasze programy dedykowane właśnie dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Konieczne jest doposażenie jednostek OSP zarówno w sprzęt, który ulega zużyciu, ochronę indywidualną dla każdego ochotnika, jak i pojazdy" - powiedział Kasztelowicz.

Wojewódzki fundusz przekazał w tym roku na program "Mały strażak" na Dolnym Śląsku 9,4 mln zł, zaś milion złoty pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ubiegłym roku wsparcie z programu otrzymało ponad 540 jednostek OSP z Dolnego Śląska. Wówczas budżet wynosił ponad 7 mln zł.