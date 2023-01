Dolnośląskie: Ponad 60 kierowców zatrzymanych w ramach akcji "Trzeźwy poranek"

62 kierowców będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków zatrzymali dolnośląscy policjanci w ramach prowadzonej w poniedziałek akcji "Trzeźwy poranek”. W ciągu kilku godzin skontrolowano ponad 16,5 tys. kierowców na terenie całego województwa.

W poniedziałek, w godzinach od 5 do 9 policjanci pełniący służbę na drogach województwa dolnośląskiego, prowadzili akcję prewencyjną pn. "Trzeźwy Poranek". Jak poinformował rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak, kontrolą objęte zostały wszystkie drogi miejskie oraz powiatowe, gdzie może dochodzić i niejednokrotnie dochodzi do niebezpiecznych w skutkach zdarzeń.

"Funkcjonariusze sprawdzali, czy osoby kierujące samochodami lub motocyklami są trzeźwe i w ciągu zaledwie trzech godzin skontrolowali 16833 kierowców. Niestety nie wszyscy użytkownicy dróg wykazali się odpowiedzialnością i jechali zgodnie z przepisami. W związku z tym, że aż 26 kierowców jechało w stanie nietrzeźwości, a 34 po użyciu alkoholu i 2 pod wpływem narkotyków, policjanci zatrzymali 50 osobom uprawnienia do kierowania" - przekazał Dutkowiak. Dodał, że wszyscy wyeliminowani z ruchu kierowcy, za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze odpowiedzą teraz przed sądem.

Podczas poniedziałkowej kontroli mundurowi zatrzymali też cztery osoby, które wsiadły za kierownicę, pomimo orzeczonych przez sąd zakazów ich prowadzenia. "Na szczęście nie doszło do kolejnych tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze z ich udziałem" - powiedział rzecznik.

Przypomniał przy tym, że w świetle obowiązujących przepisów kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego podobnie działającego środka, zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Wobec kierowcy może zostać także orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, nawet do lat 15.