Dolnośląskie: Poszukiwany do odbycia kary usłyszał dodatkowo 17 zarzutów

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia. Dodatkowo usłyszał on 17 zarzutów. Są to kradzieże i kradzieże z włamaniem min. posłużenie się skradzioną kartą płatniczą. W warunkach tzw. recydywy grozi mu do 15 lat więzienia.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinsp. Edyta Bagrowska poinformowała we wtorek, że funkcjonariusze policji zatrzymali 36-letniego mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary 1 roku i jednego miesiąca pozbawienia wolności.

"Jest on dodatkowo podejrzany o kradzieże i kradzieże z włamaniem. Jak ustalili policjanci 36-latek 10 grudnia ubiegłego roku z otwartego samochodu ukradł portfel wraz z dokumentami, kartami płatniczymi oraz telefonem komórkowym. Okazało się, że mężczyzna skradzionymi kartami posłużył się 15 razy, płacąc za drobne zakupy w sklepach. Poniesione straty pokrzywdzony oszacował na około 1,6 tys. zł" - powiedziała policjantka.

Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży dwóch kamer monitoringu zewnętrznego umieszczonego na ścianach jednego z jeleniogórskich sklepów o łącznej wartości 3 tys. zł.

"Okazało się, że przestępstw, których ma na koncie łącznie 17, dopuścił się w warunkach, tzw. recydywy. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tych spraw i prowadzą czynności w kierunku odzyskania skradzionego mienia" - powiedziała policjantka.

Jeleniogórzanin za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 15 lat więzienia. Po wykonanych czynnościach procesowych mężczyzna został umieszczony w areszcie śledczym w celu odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawienia wolności za inne czyny.