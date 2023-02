Dolnośląskie: Powalone przez wiatr drzewa uszkodziły trakcje kolejowe, opóźnione lub odwołane pociągi

Niemal 300 razy interweniowali strażacy ostatniej doby na Dolnym Śląsku w związku z usuwaniem szkód wyrządzonych przez silny wiatr. Powalone drzewa utrudniają jeszcze ruch pociągów na linii Wałbrzych – Kudowa-Zdrój.

Najwięcej interwencji związanych z wichurą strażacy odnotowali na południu i na zachodzie Dolnego Śląska. Wzywani byli przede wszystkim do usuwanie powalonych drzew z dróg i posesji. "W ciągu ostatniej doby było to 277 interwencji w skali całego województwa" - powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu.

Wiatr spowodował m.in. uszkodzenia trakcji kolejowej na linii Wałbrzych-Nowa Ruda - Kłodzko - Kudowa-Zdrój. Z tego powodu opóźnione i odwołane są składy Kolei Dolnośląskich na tej trasie. Drzewa na torach zalegają również na linii Trutnov - Královec - Kamienna Góra - Sędzisław. Tam uruchomiono komunikację zastępczą.

Według informacji przekazanych PAP przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA wszystkie główne trasy w regionie są przejezdne. "Błoto pośniegowe może zalegać jeszcze na trasach na terenach górskich i podgórskich" - powiedział dyżurny.