Dolnośląskie: Prawomocny wyrok dla b. burmistrza Boguszowa-Gorc oskarżonego o korupcję

Na pięć lat i trzy miesiące więzienia skazał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu byłego burmistrza Boguszowa-Gorc, oskarżonego o korupcję. Wyrok jest prawomocny.

O orzeczeniu sądu poinformowała w czwartek dolnośląska policja. Za zgodą sądu policja opublikowała też nagranie z kontrolowanego wręczenia łapówki byłemu urzędnikowi. Nagranie było jednym z głównych dowód w tej sprawie.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu skazał byłego burmistrza Boguszowa-Gorc Jacka C. na pięć lat i trzy miesiące więzienia. C. został oskarżony o korupcję, m.in. przyjęcie 70 tys. zł łapówki. Wyrok jest prawomocny.

Wrocławski sąd obniżył wyrok z pierwszej instancji. W marcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy wymierzył C. karę siedmiu lat więzienia.

Były burmistrz Boguszowa-Gorc został zatrzymany przez policję w grudniu 2018 r., a po postawieniu zarzutów tymczasowo aresztowany. Jacek C. został oskarżony o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł. Zdaniem prokuratury w zamian za łapówkę samorządowiec miał zgodzić się na przedłużenie prac przy ulicznym oświetleniu.

C. został również oskarżony o przyjęcie 10 tys. zł łapówki, gdy był starostą wałbrzyskim. Korzyść majątkową przyjął w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dotyczącej przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Prokuratura zarzuciła byłemu burmistrzowi także powoływanie się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Zdaniem śledczych C. w zamiana za łapówki deklarował, że załatwi sprawy w tych urzędach.

Samorządowiec został oskarżony także o działanie na szkodę Gminy Boguszów-Gorce. Były burmistrz miał, zdaniem prokuratury, bezpodstawnie odwołać przetarg na sprzedaż nieruchomości, czym wyrządził szkodę gminie na kwotę ponad 4 mln zł.

Jacek C. został wybrany na burmistrza Boguszowa-Gorc w wyborach samorządowych w 2018 r. Startował z własnego komitetu wyborczego, był członkiem PSL. W czerwcu 2020 r. mieszkańcy tej miejscowości odwołali go w referendum.