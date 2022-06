Dolnośląskie: Prokuratura wyjaśnia okoliczności zabójstwa dwóch mężczyzn w miejscowości Kotla

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zabójstwa dwóch mężczyzn, do którego doszło w środę wieczorem w miejscowości Kotla na Dolnym Śląsku. Obaj mężczyźni mieli na ciele rany kłute. W sprawie zatrzymano młodą kobietę, krewną jednego z nich.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Kotla w powiecie głogowskim. Jak przekazała w czwartek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn, w jednym z domów ujawniono zwłoki dwóch mężczyzn w wieku 72 i 58 lat.

"Starszy mężczyzna był mieszkańcem tego domu. Oględziny na miejscu zdarzenia i inne wykonane czynności przemawiają za tym, że doszło do zabójstwa obydwu mężczyzn. Mają oni m.in. rany kłute na plecach, jednak wszystkie obrażenia, jak i przyczynę zgonu pozwoli ustalić sekcja zwłok" - powiedziała prokurator.

Poinformowała, że na chwilę obecną zatrzymana została młoda kobieta, krewna starszego mężczyzny, co do której istnieją uzasadnione podejrzenia, że może ona mieć związek z zabójstwami. "Drugi mężczyzna nie mieszkał w tym budynku, natomiast wiemy, że przychodził do 72-latka. Dochodziło tam m.in. do spożywania alkoholu" - tłumaczyła rzeczniczka. Dodała, że kobieta w chwili zatrzymania również była pod wypływem alkoholu.

"Na chwilę obecną trwają czynności, które mają po pierwsze wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jak również związek kobiety z tym zdarzeniem pod kątem sprawstwa" - przekazała prok. Tkaczyszyn. Zastrzegła przy tym, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółach sprawy.

Jak informowały w środę lokalne media, w jednym z domów w miejscowości Kotla doszło w środę do kłótni. Portal myglogow.pl podał, że 20-letnia kobieta zabiła nożem dwóch mężczyzn. Według portalu jedna z ofiar to dziadek 20-latki.