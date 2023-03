Dolnośląskie: Przedsiębiorca podejrzany o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatków

Zwrot 54 tys. zł nienależnego podatku VAT wyłudził przedsiębiorca z Jeleniej Góry. Uszczuplił on też podatek dochodowy o kwotę prawie 38 tys. zł. Za popełnione oszustwa grozi mu teraz do pięciu lat więzienia.

Podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze poinformowała, że policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 38-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o posłużenie się fałszywymi fakturami i uszczuplenie podatku VAT oraz dochodowego.

"Jeleniogórzanin, prowadząc działalność gospodarczą w okresie od 2018 roku do 2020 roku, posłużył się 39 fakturami poświadczającymi nieprawdę, które dotyczyły dostawy paliwa, co nie miało miejsca. Wartość przedstawionych faktur opiewała na blisko 237 tys. zł, z czego wyliczono do zwrotu ponad 54 tys. zł podatku VAT" - powiedziała policjantka.

Dodała, że ponadto mężczyzna nierzetelnie prowadził księgę przychodów i rozchodów oraz posłużył się podrobionymi fakturami VAT, czym spowodował uszczuplenie w podatku dochodowym od osób fizycznych na blisko 38 tys. zł.

"Mężczyzna kilka dni temu w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do pięciu lat więzienia" - dodała policjantka.